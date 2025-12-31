Michael J. Fox vuelve a la actuación en "Shrinking 3"

-

Michael J. Fox tendrá un regreso emotivo que conecta la ficción con la vida real.

El actor canadiense tendrá una participación especial en la serie protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford.

El actor de "Volver al futuro" se une a la serie tras cinco años retirado por el Parkinson. (Foto: X)

Apple TV ha compartido el primer adelanto de la tercera temporada de Shrinking, con el que confirma que Michael J. Fox se une al elenco.

Fox regresa a la actuación luego de haber anunciado su retiro en 2020 por el avance del Parkinson, enfermedad que padece desde los 29 años (1991).

Fox compartirá escena con Harrison Ford en la nueva temporada. (Foto: X)

El avance muestra que el papel que tendrá Michael está vinculado a su padecimiento de la vida real, el mismo que afecta al personaje de Ford (Dr. Paul Rhoades). La nueva temporada se estrenará el 28 de enero de 2026.

Jason Segel interpreta al protagonista de la serie. (Foto: X)

Trama

La historia se centra en Jimmy Laird (Jason Segel), un terapeuta que se enfrenta a un duelo y, para mejorar su estado de ánimo, decide romper las reglas de su profesión.

En lugar de ser discreto y sensible al hablar con sus pacientes, Jimmy es directo y les dice lo que piensa, lo que provoca cambios radicales en su vida y en la de las personas.