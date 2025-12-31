Michael J. Fox vuelve a la actuación en "Shrinking 3"

Michael J. Fox tendrá un regreso emotivo que conecta la ficción con la vida real.
ENTÉRATE: Michael J. Fox celebra 40 años de "Volver al futuro" con People
El actor canadiense tendrá una participación especial en la serie protagonizada por Jason Segel y Harrison Ford.
Apple TV ha compartido el primer adelanto de la tercera temporada de Shrinking, con el que confirma que Michael J. Fox se une al elenco.
Fox regresa a la actuación luego de haber anunciado su retiro en 2020 por el avance del Parkinson, enfermedad que padece desde los 29 años (1991).
DESCUBRE: Viaje en el tiempo: "Volver al futuro" celebra su 40 aniversario
El avance muestra que el papel que tendrá Michael está vinculado a su padecimiento de la vida real, el mismo que afecta al personaje de Ford (Dr. Paul Rhoades). La nueva temporada se estrenará el 28 de enero de 2026.
Trama
La historia se centra en Jimmy Laird (Jason Segel), un terapeuta que se enfrenta a un duelo y, para mejorar su estado de ánimo, decide romper las reglas de su profesión.
En lugar de ser discreto y sensible al hablar con sus pacientes, Jimmy es directo y les dice lo que piensa, lo que provoca cambios radicales en su vida y en la de las personas.