El docente Vinicio Pazos brilla en México con galardón internacional

El compromiso con la educación guatemalteca y la destacada trayectoria docente del licenciado Vinicio Odilio Pazos España, originario de Olopa, Chiquimula, fueron honrados con el prestigioso galardón Palmas de Oro en México.

En el 2019 recibió la orden Nacional Francisco Marroquín. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

El maestro guatemalteco fue honrado por su aporte al desarrollo educativo y por mantener un compromiso constante con la formación de nuevas generaciones.

Durante la ceremonia, el lic. Pazos España manifestó su agradecimiento a Dios y a todas las personas que han acompañado su crecimiento profesional. Aseguró recibir el reconocimiento con humildad, orgullo y destacó que representa su departamento y al país en un escenario internacional.

Durante su premiación dio un discurso e indicó que recibía con orgullo y humildad el trofeo. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

El educador dedicó el galardón a sus estudiantes, al gremio magisterial, a sus colegas, familia y padres de sus alumnos, señalando que cada logro es fruto del esfuerzo colectivo y del compromiso compartido con la enseñanza como herramienta de transformación social.

"Gracias a Guatemala por la oportunidad de servir desde la educación", mencionó. Además, reafirmó su compromiso de continuar aportando al fortalecimiento del sistema educativo nacional.

En octubre fue la portada de la revista digital mexicana Awards, que reconoce a líderes detacados. (Foto: Nehemías Gutiérrez/Colaborador)

Asimismo, a través de sus redes sociales, el educador comentó: "No puedo evitar sentir cómo el corazón se me llena de una profunda gratitud. A veces la vida nos sorprende con instantes que permanecen grabados en el alma, momentos que marcan un antes y un después, y este ha sido uno de ello".

Otros logros: