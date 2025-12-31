Esposa del fallecido alcalde de Masagua envía emotivo mensaje

Fernanda Arriola expresó su tristeza y reveló cuál es su mayor deseo para este nuevo año tras el asesinato de su esposo.
Nelson Marroquín, alcalde de Masagua, Escuintla, fue víctima de un ataque armado durante un desfile navideño que se realizaba la noche del 6 de diciembre.
El cuerpo del alcalde fue velado por tres días y fue sepultado en la aldea Llanitos, ubicada en el mismo municipio, donde residen sus padres.
A más de 20 días del crimen, Fernanda Arriola Marroquín, viuda del alcalde, reapareció en sus redes sociales enviando un mensaje para toda la comunidad de Masagua.
"Este año que termina nos deja una profunda tristeza por la partida de mi amado esposo, quien sirvió con amor, entrega y compromiso como alcalde de Masagua, nuestro municipio. Su legado de trabajo, amor por nuestra tierra y dedicación a cada vecino permanecerá vivo en la memoria y corazón de todos nosotros", expresó.
También agradeció las muestras de apoyo y solidaridad que ella y su familia han recibido tras la tragedia.
Asimismo, afirmó que para este nuevo año desea que el municipio de Masagua permanezca unido, honrando el ejemplo y los sueños del fallecido alcalde.