El show de luces para despedir el año en Antigua Guatemala

  • Por Jessica González
31 de diciembre de 2025, 13:18
También habrá música en vivo. (Foto: archivo/Soy502)

Despide el año de una forma diferente. También habrá música en vivo.

Si aún no tienes planes para despedir este 2025, hazlo con música, luces y diversión.

La Municipalidad de Antigua Guatemala te invita a disfrutar del Show de Luces, con música en vivo, que se llevará acabo este miércoles 31 de diciembre, para despedir este 2025 y darle la bienvenida al próximo año.

La actividad se realizará en la Plaza Mayor a partir de las 23:00 horas. 

Asiste con tus amigos y familia, y pasa un momento inolvidable. 

