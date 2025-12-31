El show de luces para despedir el año en Antigua Guatemala

Despide el año de una forma diferente. También habrá música en vivo.
Si aún no tienes planes para despedir este 2025, hazlo con música, luces y diversión.
La Municipalidad de Antigua Guatemala te invita a disfrutar del Show de Luces, con música en vivo, que se llevará acabo este miércoles 31 de diciembre, para despedir este 2025 y darle la bienvenida al próximo año.
La actividad se realizará en la Plaza Mayor a partir de las 23:00 horas.
Asiste con tus amigos y familia, y pasa un momento inolvidable.