Las 5 veces que Comunicaciones no avanzó a la fiesta grande de torneos cortos

-

Desde la creación de los torneos cortos, en 1999, Comunicaciones solamente se ha perdido en 5 ocasiones la fiesta grande, siendo la primera vez en el Clausura 2006.

EN CONTEXTO: Comunicaciones cae contra Malacateco y queda fuera de la liguilla del Apertura 2025

En aquella ocasión, 10 equipos conforman los certamenes, se disputaban 18 jornadas, y solo 6 avanzaban a ronda finales. Los albos, dirigidos por Miguel Ángel Brindisi culminaron novenos, con apenas 16 puntos de 54 posibles.

La historia se volvió a repetir un año después, en el Clausura 2007. Esta vez fueron octavos, con registro de 18 unidades. El guatemalteco Marlon Iván León comandaba al club, en ese entonces.

Para ver otro episodio similar tuvo que pasar casi una década. En el Apertura 2017, ya con 12 combinados en contienda y 22 fechas, pero siempre 6 avanzando a liguilla, quedaron séptimos, en un campeonato apretado porque solo 4 puntos los separaron al líder. El tico Ronald González era el timonel.

El Clausura 2018, fue otro torneo gris. Nuevamente séptimos y sin chances de pelear por la corona. Empezó dirigiendo el argentino Mauricio Tapia y culminó el uruguayo Willy Coito Olivera, algo que se repitió en el actual Apertura 2025, en el que Iván Sopegno llegó a reemplazar al azteca Roberto Hernández.

Eso sí, este campeonato está a punto de ser el peor firmada bajo el actual formato, porque actualmente están en la posición 12, la última, y en la jornada de cierre, con una combinación de resultados, solo podrían alcanzar la novena casilla.