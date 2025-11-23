Comunicaciones cae contra Malacateco y queda fuera de la liguilla del Apertura 2025

El gigante y uno de los más laureados del país, Comunicaciones, con 32 copas en sus vitrinas, perdió este domingo en su visita al estadio Santa Lucía 2-0 contra Malacateco y quedó eliminado de la liguilla del torneo Apertura 2025, a falta de una jornada para el cierre de la fase regular.
LEE TAMBIÉN: Real Madrid vuelve al liderato tras agónico empate contra Elche
Los albos están en la posición 11, con 23 unidades, a 3 de Mictlán, situado en la octava plaza, la última que da acceso, y que en la última fecha enfrentará a Cobán Imperial, décimo, con 22, un duelo directo por la clasificación y que cualquiera que sea el resultado sepulta las aspiraciones de los dirigidos por Iván Sopegno.
El gran verdugo de los capitalinos en la frontera fue el mexicano Ángel López, artifice de abrir el marcador en el minuto 57, al aprovechar un horror de Fredy Pérez, y contribuir en el 2-0, en el 72, obra del recién ingresado Kevin Ramírez.
Sin una idea de juego convincente, los cremas fueron incapaces de ponerle trabajo a Miguel Jiménez y su ataque nada más se limitó a un tiro de Érick Lemus, tapado por el guardameta mexicano, y un remate por arriba de Ernesto Monreal, cuando quedó solo frente a portería.
Se acabó un mal certamen para los blancos, que incluso cambiaron de técnico en plena marcha: a Sopegno en lugar del azteca Roberto Hernández, y lo más preocupante es que comenzarán el Clausura 2026 en puestos de descenso.
Cerrarán la fase de clasificación el próximo domingo contra Xelajú, en el estadio Cementos Progreso.