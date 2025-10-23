En las últimas 24 horas se han registrado al menos 72 temblores

De los mencionados sismos solo 2 han sido sensibles, indicaron los expertos.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) actualizó el conteo de sismos que se han registrado en territorio guatemalteco en las ultimas 24 horas, hasta ahora han sido 72 temblores de los cuales 2 han sido sensibles.
El último sismo percibido fue este 22 de octubre a las 13:00 horas y tuvo una magnitud de 5.1, con epicentro en el departamento de Retalhuleu.
En el transcurso del año 2025 se han contabilizado más de 9,924 temblores y de estos, 278 han sido sensibles.