En las últimas 24 horas se han registrado al menos 72 temblores

22 de octubre de 2025, 19:21
Han sido 72 sismos registrados en el país en las últimas 24 horas (Foto ilustrativa: istock)

De los mencionados sismos solo 2 han sido sensibles, indicaron los expertos. 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) actualizó el conteo de sismos que se han registrado en territorio guatemalteco en las ultimas 24 horas, hasta ahora han sido 72 temblores de los cuales 2 han sido sensibles. 

El último sismo percibido fue este 22 de octubre a las 13:00 horas y tuvo una magnitud de 5.1, con epicentro en el departamento de Retalhuleu.

En el transcurso del año 2025 se han contabilizado más de 9,924 temblores y de estos, 278 han sido sensibles. 

