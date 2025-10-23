En las últimas 24 horas se han registrado al menos 72 temblores

ACTUALIZACIÓN SÍSMICA

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y SERVICIOS GEOFÍSICOS, SECCIÓN DE SISMOLOGÍA

INFORMACIÓN PRELIMINAR. SUJETA A CAMBIOS

22 de octubre de 2025#SomosINSIVUMEH #PasiónPorLaCiencia #ElPuebloDignoEsPrimero #CIV pic.twitter.com/opuBslyVSI