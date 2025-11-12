Viaja 95 años en el tiempo: El secreto que guarda el Museo de La Voz de Guatemala

-

El Museo de La Voz de Guatemala ofrece un fascinante viaje en el tiempo a través de la historia de Radio TGW, la emisora nacional que conmemoró 95 años de servicio cultural, resguardando el patrimonio de la radiodifusión guatemalteca.

Un recorrido por el Museo de La Voz de Guatemala es mucho más que una visita guiada: es un viaje en el tiempo. Quien cruza sus puertas se encuentra con la historia de Radio TGW, la emisora nacional que ha acompañado a generaciones de guatemaltecos desde hace 95 años.

Entre vitrinas y equipos antiguos, el visitante puede descubrir cómo sonaban las ondas radiales hace siete décadas. Micrófonos de válvulas, consolas de madera, tornamesas para discos de acetato y radios de tubos conforman parte del tesoro patrimonial que resguarda el museo. Cada objeto cuenta una historia, y juntos conforman la memoria técnica y cultural de la radiodifusión en el país.

Esta consola en su momento fue parte del equipo de modernización de la cabina de TGW. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Ecos del pasado

Las salas del museo no solo conservan aparatos de transmisión y grabación, sino también recuerdos imborrables de las voces que dieron vida a la emisora. En las paredes cuelgan fotografías de locutores, cantantes y artistas que marcaron época en la TGW, como Paola García, Otto Fernando Soberanis, Carlos de Triana, Elizabeth de Guatemala y Tanya Zea, entre otros.

Los retratos en blanco y negro de las figuras del radioteatro evocan una era dorada, cuando las familias se reunían alrededor del receptor para escuchar historias, música y noticieros. "Cada foto es una voz que sigue hablando", comenta un visitante mientras observa los cuadros del pasillo principal.

Estudiantes de nivel diversificado llegan a conocer a los protagonistas del radioteatro de hace algunos años. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Espacio abierto a todos

El Museo de La Voz de Guatemala no solo está dirigido a nostálgicos o expertos en comunicación. Las puertas están abiertas a estudiantes, investigadores y público en general.

Para visitarlo, basta con enviar una carta dirigida a la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN) o acercarse a sus oficinas para solicitar el permiso, completamente gratuito.

En este cuadro está guardada la imagen del gran locutor Otto René Mancilla, conocido como la voz del golpe. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Ayer y hoy

El pasado 15 de septiembre, TGW, La Voz de Guatemala, celebró 95 años de historia, fiel a su misión de llevar educación, cultura y entretenimiento a la población.

"Hoy, bajo una visión renovada, la Radio Nacional continúa su legado con programas en idiomas mayas, espacios teatrales gratuitos y una fonoteca que resguarda la memoria sonora del país", señaló Jorge Adolfo Molina Leonardo, director general de la DGRTN.

El funcionario destacó que la emisora ha vivido una transformación histórica. Cuando la actual administración asumió el liderazgo, la cobertura apenas alcanzaba un 51 %. Actualmente llega al 82 % del territorio nacional, y con la instalación de una nueva repetidora en Sololá, se espera elevarla al 88 %.

A pesar de ser jóvenes, a Diana, a la derecha, y a Leslie, al otro lado, les llamó la atención la foto de la marimba. (Foto: Daniel Dávila/Colaborador)

Fiel a su espíritu pionero, TGW continúa evolucionando. La emisora avanza hacia una plataforma 100 % digital, dejando atrás la era análoga sin perder su esencia.

Una voz que nunca se apaga

Con el Teatro Mildred Chaves, antes conocido como "teatro de bolsillo", y su creciente fonoteca, TGW sigue reafirmando su papel como baluarte cultural de Guatemala.

El museo, mientras tanto, continúa siendo el corazón que late entre pasado y futuro, recordando a todos los visitantes por qué la emisora sigue siendo La Voz de Guatemala.

17 meses tiene el museo Otto René Mansilla de apertura

TGW, La Voz de Guatemala, es la emisora nacional pionera. Con 95 años de historia, ha sido un pilar cultural y educativo. El canal es reconocido por espacios emblemáticos como el programa Chapinlandia, el cual tiene 78 años al aire, según reporta Soy502.

La emisora opera bajo la Dirección General de Radiodifusión y Televisión Nacional (DGRTN). El Museo de La Voz de Guatemala se encuentra en su sede central, ubicada en la 18 calle 6-72 de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala.

En su evolución, TGW amplió su cobertura nacional y se modernizó. Transmite en la frecuencia 107.3 FM. El museo, junto a la fonoteca digital inaugurada recientemente, resguarda el acervo sonoro y la memoria técnica del país.