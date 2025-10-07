Los abanderados de Guatemala para los Juegos Centroamericanos 2025

-

En el gimnasio Teodoro Palacios Flores, ubicado en la zona 5 capitalina, se realizó este martes la juramentación de cientos de atletas nacionales que participarán en la XII edición de los Juegos Deportivos Centroamericanos, Guatemala 2025.

Con al menos 600 atletas de varias disciplinas, las máximas autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) y del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), hicieron el acto de juramentación para cada uno junto a la bandera nacional. Además, también se revelaron los nombres de los abanderados del país y también se confirmó a Óscar Maeda como jefe de misión de la delegación guatemalteca.

Los encargados de portar la bandera serán Roberto Bonilla, de natación, y María Alejandra Higueros, de taekwondo. Como escoltas, los acompañarán Allan Maldonado, de karate-do, y Ana Patricia Morales, de boliche.

Ellos irán al frente de la delegación nacional. Atletas que son sinónimo de excelencia y constancia; pasión y entrega. Les presentamos a los abanderados y escoltas de Guatemala en los Juegos Centroamericanos 2025. #PasiónPorGuatemala #UnidosPorElDeportes #JCA2025… pic.twitter.com/bLiCHN0wTv — C O G (@COGuatemalteco) October 7, 2025

Más de los juegos

En total serán 41 deportes y 55 disciplinas los que formarán parte de los XII Juegos Centroamericanos, Guatemala 2025. Se espera la participación de más de 3,000 atletas provenientes de los siete países de Centroamérica, quienes competirán durante 14 días en distintas sedes distribuidas en el país (Del 16 al 30 de octubre).

Una de las grandes novedades de esta edición será la inclusión de nuevos deportes: E-Sports y el Flag Football, que tendrán su sede en Panamá. Estos deportes se suman al programa tradicional y reflejan la evolución y diversidad del deporte en la región.

Las competencias se desarrollarán en la Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango, Jalapa, Izabal, Alta Verapaz, Huehuetenango, Totonicapán, entre otros departamentos.