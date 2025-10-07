La revancha espera: Guatemala vs. Surinam, 21 años después

Surinam aparece en el horizonte para la Selección de Guatemala, un rival al que lo ha enfrentado únicamente en eliminatorias mundialistas y sobre, a pesar de que posee una ventaja en el balance histórico, es para no subestimarlo.
LEE TAMBIÉN: "Nos jugamos dos finales": Rubio Rubín y el reto de Guatemala por el Mundial 2026
El duelo del próximo viernes será apenas el cuarto entre ambos combinados. La última vez que midieron fuerzas fue hace 21 años. En 2004, hubo doble enfrentamiento con empate 1-1 de visita y victoria 3-1 en territorio guatemalteco.
Antes, el primer y único encuentro se remonta a 1977, siempre rumbo a una Copa del Mundo, pero con México como sede. Allí, la Azul y Blanco, dirigida por Carlos Wellman, triunfó 3-2, con anotaciones de Félix McDonald (doblete) y Mario Alfaro.
Los surinameses han tenido un crecimiento asombroso. Se sitúa en el puesto 131 del ranquin de la FIFA, es el líder del Grupo A, con 4 unidades, por delante de El Salvador (3 puntos), Panamá (2) y, al igual que nuestra Selección, aspira a su primer Mundial.
Otro dato a tener en cuenta es que en casa marcha imbatible en el actual clasificatorio. No han perdido en ninguna de sus tres presentaciones, incluso saliendo con vida de choques como contra Panamá, justo en su debut en esta última ronda. Los suriboys son un hueso duro de roer.