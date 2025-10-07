Versión Impresa
La revancha espera: Guatemala vs. Surinam, 21 años después

  • Con información de Bryan Anton / Colaborador
06 de octubre de 2025, 19:33
Rumbo al Mundial 2026
Un vistazo al historial de Guatemala contra Surinam. Se han enfrentado en tres ocasiones.&nbsp;

Un vistazo al historial de Guatemala contra Surinam. Se han enfrentado en tres ocasiones. 

Surinam aparece en el horizonte para la Selección de Guatemala, un rival al que lo ha enfrentado únicamente en eliminatorias mundialistas y sobre, a pesar de que posee una ventaja en el balance histórico, es para no subestimarlo.

El duelo del próximo viernes será apenas el cuarto entre ambos combinados. La última vez que midieron fuerzas fue hace 21 años. En 2004, hubo doble enfrentamiento con empate 1-1 de visita y victoria 3-1 en territorio guatemalteco.

Antes, el primer y único encuentro se remonta a 1977, siempre rumbo a una Copa del Mundo, pero con México como sede. Allí, la Azul y Blanco, dirigida por Carlos Wellman, triunfó 3-2, con anotaciones de Félix McDonald (doblete) y Mario Alfaro.

Los surinameses han tenido un crecimiento asombroso. Se sitúa en el puesto 131 del ranquin de la FIFA, es el líder del Grupo A, con 4 unidades, por delante de El Salvador (3 puntos), Panamá (2) y, al igual que nuestra Selección, aspira a su primer Mundial.

Otro dato a tener en cuenta es que en casa marcha imbatible en el actual clasificatorio. No han perdido en ninguna de sus tres presentaciones, incluso saliendo con vida de choques como contra Panamá, justo en su debut en esta última ronda. Los suriboys son un hueso duro de roer.

