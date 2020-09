Abandonan a perrita frente a albergue de mascotas de Mixco

Una perra fue abandonada en las afueras del albergue municipal de mascotas en Mixco. Por medio de un video compartido por la comuna, se puede observar el momento en que un hombre se acerca a la puerta del lugar junto al can.

El hombre llega acompañado por otro en una motocicleta. El pasajero desciende de la moto y se acerca al portón del albergue.

Ante la mirada de un taxista, el joven pega la nota y ata la correa de la perra a la puerta.

En cuestión de segundos, el hombre deja a la mascota a su suerte y se marcha, mientras que la perrita se angustia al ver a su dueño alejarse.

"Hoy nos dejaron en las afueras de nuestro albergue a está perrita amarrada, lamentamos mucho estas situaciones, pero no es la manera de abandonar a una mascota", se lee en una publicación del albergue en Facebook.

¿Qué dice?

"Estoy dejando a mi perrita porque la verdad mi bebé se enferma mucho y el médico me dijo que era alérgico a mi perrita. Y por lo mismo, la estoy dejando aquí porque no tengo el espacio suficiente. La verdad me da tristeza dejarla, pero se que encontrará un refugio", fue el mensaje que se encontró en el portón del albergue.

Esta es la nota encontrada en el portón del albergue de Mixco. (Foto: Muni Mixco)

Los encargados de este lugar ya le dieron las primeras atenciones, a la espera de encontrar un nuevo hogar en el que pueda disfrutar de una segunda y prolongada oportunidad de ser amada.

La perrita se acostumbra a su nueva realidad tras separarse de su familia de una manera dolorosa. (Foto: Muni Mixco)