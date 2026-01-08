Ataque armado deja dos fallecidos este miércoles en zona 24

Un incidente armado se registró este miércoles 7 de enero en el cantón Jagüey de la aldea Canalitos, en la zona 24 de la ciudad de Guatemala.

Bomberos Voluntarios fueron alertados de esta emergencia y al arribar al lugar constataron que dos hombres carecían de signos vitales.

Estas personas presentaban múltiples heridas por proyectiles de arma de fuego, los cuales habrían provocado sus muertes de manera inmediata.

Las víctimas fueron atacadas frente a una vivienda. (Foto: Bomberos Voluntarios)

Se dio aviso a las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar el motivo de este hecho de violencia.

De momento las víctimas aún no han sido identificadas y la escena ha quedado acordonada por la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque armado se registró minutos antes de que anocheciera. (Foto: Bomberos Voluntarios)