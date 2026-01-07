El actor Magnús Scheving se pone de nuevo el traje de Sportacus

Sportacus vuelve a inspirar a niños y adultos.
El actor y gimnasta islandés genera nostalgia entre sus seguidores al publicar un enternecedor video en el que luce de nuevo su icónico traje azul.
Acompañado de su hijo, Magnus Scheving celebró las fiestas decembrinas poniéndose el traje de Sportacus, el héroe de LazyTown, por una última vez.
"Mi hijo es el nuevo Sportacus", escribió en la grabación en la que el pequeño le pinta el característico bigote del personaje a su padre y Scheving hace lo mismo, seguido de una toma en la que el niño intenta hacer lagartijas.
Más allá de la TV
Magnus alcanzó la fama internacional al crear y protagonizar el programa infantil LazyTown, pero antes se desempeñó como atleta y fue bicampeón de Europa de gimnasia aeróbica en 1994 y 1995.
Scheving creó la serie con el objetivo de motivar a los niños a realizar actividades físicas, comer sano y cuidar de su higiene personal. Actualmente trabaja como conferencista motivacional y consultor de salud.