El actor Magnús Scheving se pone de nuevo el traje de Sportacus

El actor y gimnasta islandés genera nostalgia entre sus seguidores al publicar un enternecedor video en el que luce de nuevo su icónico traje azul.

El actor compartió un emotivo momento junto a su hijo. (Foto: Instagram)

Acompañado de su hijo, Magnus Scheving celebró las fiestas decembrinas poniéndose el traje de Sportacus, el héroe de LazyTown, por una última vez.

"Mi hijo es el nuevo Sportacus", escribió en la grabación en la que el pequeño le pinta el característico bigote del personaje a su padre y Scheving hace lo mismo, seguido de una toma en la que el niño intenta hacer lagartijas.

Scheving declaró que su hijo es el "nuevo Sportacus". (Foto: Instagram)

Más allá de la TV

Magnus alcanzó la fama internacional al crear y protagonizar el programa infantil LazyTown, pero antes se desempeñó como atleta y fue bicampeón de Europa de gimnasia aeróbica en 1994 y 1995.

Scheving fue el creador y protagonista de la serie. (Foto: Instagram)