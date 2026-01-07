"Una batalla tras otra" lidera nominaciones a los premios del Actor

-

Una batalla tras otra lidera las nominaciones a los premios del Sindicato de Actores de EE. UU.

"Frankenstein" es una de las películas nominadas a Mejor elenco. (Foto: Netflix)

La película de Paul Thomas Anderson aparece en siete categorías de la ceremonia que desde este año cambia su nombre a Premios del Actor.

Una batalla tras otra buscará el galardón de Mejor elenco, el más importante de la noche. Además, sus estrellas, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro, Sean Penn, Chase Infiniti y Teyana Taylor, compiten por estatuillas individuales.

Entre los nominados a la máxima categoría también aparece Frankenstein, en cuyo reparto destaca el guatemalteco Oscar Isaac.

Por su papel en "Wicked: por siempre", Ariana Grande busca el premio de Mejor actuación secundaria. (Foto: Archivo)

Otros nombres destacados son Ariana Grande, quien es finalista por segundo año consecutivo por su papel de Glinda en Wicked: por siempre, y Timothée Chalamet, como protagonista de Marty Supremo.

Los Actor también reconocen las mejores interpretaciones de la televisión y entre las favoritas de esta edición se encuentran Adolescencia, Severance, The Pitt y El Estudio.

"Adolescencia" es una de las series revelación del último año y también arrasó en los Critics Choice. (Foto: Netflix)

La ceremonia se celebrará el próximo 1 de marzo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California, EE. UU., y se le considera una cita importante antes de los Óscar.