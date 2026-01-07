Próximos proyectos de Millie Bobby Brown tras "Stranger Things"

Millie Bobby Brown consolida su carrera tras el éxito de la serie.
Luego de protagonizar durante casi una década Stranger Things, la agenda de la actriz británica se mantiene ocupada con nuevos proyectos de streaming.
Millie Bobby Brown tendrá nuevas aventuras y experiencias este año, comenzando con Enola Holmes 3, donde la protagonista tendrá que decidir entre vivir nuevas aventuras o entregarse al amor, luego de que Tewkesbury (Louis Partridge) le proponga matrimonio.
Además, Brown liderará el elenco de su primera comedia romántica titulada Just Picture It, con Gabriel LaBelle como coprotagonista, bajo la dirección de Lee Toland Krieger.
Millie se mantiene en proyectos sobrenaturales con Prism, donde dará vida a Cassie, una chica que puede comunicarse con fantasmas y se refiere a ellos como "visitantes".
Por último, Deadline anunció que la actriz de Once estaría en negociaciones para interpretar a la gimnasta olímpica Kerri Strug en Perfect, lo nuevo de Gia Coppola. Por el momento, ninguno de los proyectos tiene fecha de estreno oficial.