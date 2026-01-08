Madrid y Atlético quieren disipar sus dudas en las semis de Supercopa

-

Real Madrid y Atlético de Madrid chocan este jueves en la segunda semifinal de la Supercopa de España, que se lleva a cabo por sexto año consecutivo en Arabia Saudita, en un duelo que servirá para que uno despeje dudas y el otro caiga en un abismo mayor.

El conjunto de Xabi Alonso no llega en mal momento en cuanto a resultados se refiere, de hecho, llega en uno bueno, tras la goleada 5-1 sobre el Real Betis el fin de semana, pero el cierre de 2025 dejó muchas dudas en cuanto a juego y eso es lo que espera mejorar el técnico español.

Para el Madrid, será importante una victoria, pues salvo el clásico contra el Barcelona (2-1 a favor), los partidos contra rivales de altura en esta campaña han sido de malos a desastrozos. Tanto así, que el único enfrentamiento entre ambos esta temporada terminó con un 5-2 a favor de los colchoneros, en septiembre.

Tampoco es que los de Diego Simeone lleguen muy diferente. El cuadro rojiblanco llega tras igualar con la Real Sociedad, que está peleando por no entrar en puestos de descenso, por lo que una hipotética victoria contra los blancos les daría el envión anímico que necesitan, sobre todo si quieren pelear por un título.

Ambos querrán citarse contra el Barcelona en la disputa por el título, pero primero deberán salir triunfales en un derbi que promete mil emociones.