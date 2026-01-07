Descubre el legado de Jesús Castillo, referente de la música guatemalteca

-

La vida y obra del compositor quetzalteco Jesús Castillo Monterroso marcaron un hito en la preservación de la música indígena de Guatemala. Entre sus principales aportes figuran la ópera Quiché Vinak y el poema sinfónico Tecún Umán, que forman parte del legado musical del país.

Nacido en San Juan Ostuncalco el 9 de septiembre de 1877, el músico Jesús Castillo Monterroso es uno de los personajes más represetativos de Quetzaltenango, considerado como un gran compositor de obras para orquesta y ópera, reconocido a nivel mundial.

A pesar de los años, sus melodías siguen siendo interpretadas en marimba y su nombre es referencia en el arte quetzalteco y la cultura nacional.

Jesús Castillo, uno de los más grandes compositores musicales, murió el 23 de abril de 1946 en la ciudad de Quetzaltenango. (Foto: Colección René Merlos)

Su familia lo apoyó con estudios especializados en Quetzaltenango y Europa. Según información del Centro Cultural Municipal de San Juan Ostuncalco, creó obras para piano, orquesta, poemas sinfónicos y obras escénicas.

El marimbista Julio Taracena explicó que una de sus notables melodías es la composición Fiesta de pájaros, creada en 1930 para ser ejecutada en piano y orquesta, cuya inspiración fue la naturaleza, ya que acostumbraba vacacionar en una finca de su familia ubicada en San Martín Sacatepéquez, en el sector conocido como Estación Castillo.

Apunta que si una marimba puede interpretar dicha melodía, significa que tiene un alto nivel de ejecución.

Castillo (al centro) es autor de la pieza Fiesta de pájaros, inspirada en la finca de su familia, en San Martín Sacatepéquez. (Foto: Colección René Merlos)

Según el libro Cultura de Guatemala, música y músicos, del autor Dieter Lehnhoff, Castillo recopiló melodías indígenas, entre las que destaca la ópera Quiché Vinak, estrenada en 1924 en el Teatro Abril, en la capital.

Otras composiciones, las primeras de su autoría, son: Obertura indígena Núm. 1 y Núm. 2, también conocida como Tecún Umán.

Taracena apunta que fueron los hermanos Hurtado, con su marimba, quienes hicieron las adaptaciones de las composiciones de Castillo a las teclas morenas.

Una avenida en la ciudad lleva el nombre del compositor Jesús Castillo. (Foto: Colección René Merlos)

Según registros, sus obras para piano abarcan alrededor de 25 composiciones, incluyendo colecciones de piezas y obras de varios movimientos, entre ellas:

Del Ocaso.

Procesión hierática.

Minuet Maya.

Cinco Oberturas Indígenas.

Obertura en Sol.

Obertura El Quetzal.

Tecún Umán, poema sinfónico.

Guatemala, poema sinfónico.

Vartizanic, poema sinfónico.

Preludio Melodramático.

Oda a la Liberación de Guatemala.

Las telas mágicas.

En San Juan Ostuncalco, la plazuela Jesús Castillo, en su honor, es utilizada para actividades culturales. (Foto: Colección René Merlos)

Otros datos importantes

Su formación en el país la hizo con los maestros pianistas Miguel Espinoza y Rafael Guzmán. Desde temprano mostró un interés especial en la música indígena de Guatemala, algunas de cuyas características incorporó a sus propias piezas.

Al finalizar su formación, se dedicó al magisterio musical en Quezaltenango, actividad que mantendría hasta 1929. A la vez, recopiló música de los indígenas en varias regiones de Guatemala.

Sus composiciones y su labor pedagógica mantienen a Jesús Castillo como referente de la música guatemalteca, cuyo trabajo trascendió fronteras y continúa influyendo en intérpretes y estudiosos del arte musical.