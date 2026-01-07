Flick: "¿Favoritos? Estoy muy contento, pero es solo un partido"

-

Tras la contundente victoria del FC Barcelona frente al Athletic Club por 5-0 en las semifinales de la Copa del Rey, el técnico azulgrana Hansi Flick optó por un discurso prudente y alejado de la euforia.

El entrenador alemán insistió en que el resultado corresponde únicamente a un encuentro y subrayó la importancia del trabajo colectivo mostrado por sus jugadores tanto en defensa como en ataque.

Flick destacó especialmente la actitud del equipo sobre el césped, valorando la solidaridad entre los futbolistas y la forma en que supieron ocupar bien los espacios.

"Siempre aprecio cuando jugamos como equipo, cuando jugamos el uno para el otro. Esta es la clave. Estuvimos en buenas posiciones, creamos muchas ocasiones en la primera parte y fue algo muy bonito de ver. Pero es solo un partido", comentó en rueda de prensa.

El técnico también se mostró satisfecho por la rapidez con la que llegaron los goles, ya que el Barsa logró marcar cuatro tantos en apenas 16 minutos, entre el 22 y el 38.

"Estoy feliz porque anotamos los goles muy rápido, te da confianza y podemos controlar el partido. Además, es bueno para nosotros competir de esta forma y generar esta situación", señaló.

Por último, aclaró la ausencia de Lamine Yamal en el once inicial. El joven jugador, explicó, arrastraba molestias en los días previos que le impidieron entrenar con normalidad. No se trató de una lesión, sino de problemas estomacales, motivo por el cual ingresó al campo recién en el minuto 72.