Jillian Tock emerge como referente juvenil del tiro deportivo en Guatemala

-

Jillian Tock se ha consolidado como una de las principales exponentes del tiro deportivo juvenil guatemalteco en la modalidad de dry fire. Con resultados destacados en torneos nacionales, su disciplina y constancia la han llevado a competir al más alto nivel desde temprana edad.

Jillian Tock, tiene 15 años y practica el tiro deportivo en la especialidad de dry fire, disparo en seco. Desde los 5 años ha practicado la mencionada técnica y le ha permitido hoy en día desarrollarse como un referente en esta especialidad.

Recientemente, participó en el Open de Guatemala, donde logró el tercer lugar junior y cuarto en Ladies. Además, cerró el año en el Campeonato Navideño del Club de Tiro Hincapié, en el que terminó en el primer lugar de Ladies.

En noviembre se lució al terminar en el primer lugar de Ladies, primer lugar Junior y tercera de la categoría D del Campeonato nacional CTP (Caza Tiro y Pesca). A lo largo de su carrera, ha logrado destacar en eventos nacionales como internacionales, situación que permitió ser de las únicas atletas patrocinadas por Beretta Internacional.

Tock a sus cinco años junto a su papá Renato Tock. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

¿Cómo empezaste en el deporte?

Me inicié en el tiro deportivo por curiosidad debido a que mi papá constantemente iba al polígono y eso me llamaba la atención, por lo que decidía acompañarlo. Como anécdota, cuando yo me iba con él, lo apoyaba colocando parches a las siluetas, para que al finalizar él me enseñara a usar su pistola. Esto cuando tan solo un mes antes había cumplido los 5 años.

¿Cómo fue creciendo tu interés?

Incrementó a medida que fui entrenando más y viendo mis propios avances, siendo la única niña de siete años a escala centroamericana. Cada competencia, cada reto y cada logro me motivaron a seguir mejorando y a tomar el deporte con mayor compromiso.

Comenzó a practicar este deporte desde que era una niña. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

¿Te gustan otros deportes y crees que son complemento para tu preparación?

Sí, me gustan otros deportes como la natación, el baloncesto y el gimnasio. Considero que son un complemento importante para mi preparación, especialmente en la parte física y mental. Sin embargo, el tiro deportivo es el que mejor se adapta a mí, porque combina control, precisión, enfoque y valores con los que me identifico.

¿Cuáles son tus metas en el deporte?

Mis objetivos son seguir creciendo como atleta, mejorar mis resultados en competencias nacionales e internacionales y representar de la mejor manera al Team Beretta, demostrando disciplina, constancia y alto nivel deportivo.

Recientemente, participó en el Open de Guatemala. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

¿Admiras a tiradores nacionales o extranjeros?

Sí, internacionalmente admiro a Eduardo de Cobos, JJ Racaza y Fanboy por ser tiradores de primera clase y referente del team Beretta a escala mundial, ya que ellos destacan especialmente por su técnica, mentalidad y trayectoria, y nacionalmente admiro a los tiradores de mi equipo team Beretta Guatemala.

¿Qué tan importante es el apoyo de tus padres?

El apoyo de mis padres ha sido fundamental. Su confianza, motivación y respaldo constante me han permitido seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Sin ellos, este camino sería mucho más complicado.

Jillian Tock participó en el Open de Guatemala logrando el 3er. lugar junior y 4o. Ladies. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

Este es un deporte que exige concentración y precisión, ¿cómo logras esos momentos?

Trabajo mucho la parte mental. Antes de competir, escucho música para relajarme y al momento de entrenar en la cancha me enfoco en mi respiración, en mi rutina y en mantener la calma, exigiendo lo mejor de mí. El entrenamiento constante me ayuda a confiar en mi técnica y a manejar la presión en competencia.

¿Cómo combinas tus estudios y el deporte?

La clave para mí está en la organización y la disciplina. Aprendí a administrar bien mi tiempo para cumplir con mis estudios y entrenamientos, entendiendo que ambos son importantes para mi desarrollo personal y deportivo.

A sus seis años realizó su primera competencia en el Open de Guatemala. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

¿Qué sientes ser parte del equipo Beretta?

Es una experiencia muy motivadora y especial. Formar parte de Beretta me impulsa a exigirme más cada día, tanto dentro como fuera de la competencia. Saber que una marca con tanta trayectoria confía en mí como atleta guatemalteca me llena de orgullo y me recuerda que el esfuerzo y la constancia valen la pena. Además, me da la oportunidad de representar a Guatemala en un entorno internacional y de seguir creciendo rodeada de altos estándares y profesionalismo.

Con resultados destacados y proyección internacional, Jillian Tock continúa consolidándose en el tiro deportivo, respaldada por la disciplina, el apoyo familiar y las metas claras, mientras avanza en su formación académica y competitiva.

Su dedicación ha dado frutos en el deporte. (Foto: Eddy Recinos/Colaborador)

¿Qué es el dry fire?