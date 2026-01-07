MAGA: Venta de bonos de carbono abre oportunidades para el desarrollo sostenible

-

Guatemala recibió en diciembre pasado Q 175.4 millones por la venta de bonos de carbono.

La reciente venta de bonos de carbono al Banco Mundial fortalece la gobernanza forestal y abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible señaló el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA).

María Fernanda Rivera, titular del MAGA, explicó que la venta de estos bonos se logró debido a que "el Gobierno de Guatemala generó confianza suficiente para poder cerrar después de dos décadas estas negociaciones".

La funcionaria precisó que Guatemala logró vender 4.8 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO₂) al Banco Mundial gracias al Programa de Reducción de Emisiones (PRE) lo cual marco "un logro histórico para Guatemala".

La ministra de Agricultura María Fernanda Rivera, señaló las oportunidades que tiene Guatemala. (Foto: SCSP / Soy502)

Rivera señaló que el pago fue posible por la confianza que generaron las instituciones y que, gracias a ello, Guatemala logró ser el cuarto país en Latinoamérica y Caribe en lograr una operación de este tipo.

La ministra destacó que esto también abre la posibilidad a que más operaciones de financiamiento climático se concreten para Guatemala y sus bosques en el futuro.

Explicó que, en total, Guatemala recibió Q 175.4 millones que fueron distribuidos entre 1,015 proyectos entre los cuales están diez del sistema de áreas protegidas y varios de las de concesiones forestales vigentes.

"Además, hay proyectos de entidades privadas, cooperativas, comunidades, municipalidades y de otros tipos que también están protegiendo en su mayoría bosque natural del país que nos ayuda a mantener la cobertura forestal" afirmó la funcionaria.

Rivera añadió que esto benefició de forma directa e indirecta a 230 mil guatemaltecos quienes para esta temporada de incendios podrán tener insumos para prevenir y reducir el riesgo de incendios.

"El PRE posiciona a un país confiable en financiamiento climático, fortalece la gobernanza forestal y abre nuevas oportunidades de desarrollo sostenible gracias al esfuerzo que ha estado realizando no sólo esta institucionalidad sino el Gobierno de Guatemala", declaró la ministra.