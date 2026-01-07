¡Aprende el oficio que te gusta! El Cemucaf en Escuintla abre inscripciones

-

Este año, los adultos escuintlecos tienen una excelente oportunidad para mejorar sus opciones laborales, ya que el Centro Municipal de Capacitación y Formación ofrece cursos técnicos gratuitos con diploma avalado por el Mineduc. Las inscripciones ya están abiertas.

Los escuintlecos de 18 años en adelante que tengan el deseo de aprender un oficio lo podrán hacer durante este año en el Centro Municipal de Capacitación y Formación Humana (Cemucaf), de la cabecera departamental de Escuintla, donde se imparten una variedad de cursos técnicos.

Paola Lucero, encargada de la Dirección Municipal de la Mujer (DMM), dependencia que tiene a cargo el Cemucaf, informó que los cursos se imparten de lunes a viernes, en horarios entre las 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, los cuales iniciarán a partir del 15 de enero.

Los talleres más buscados por las personas son repostería y elaboración de pasteles. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Quienes deseen ser parte de este proyecto formativo pueden inscribirse de forma gratuita, en las instalaciones del centro que se ubica en el barrio Lourdes, solo deben presentar su Documento Personal de Identificación (DPI).

Según Lucero, dependiendo del curso, este puede durar hasta 11 meses y al concluirlo de forma satisfactoria se entrega un diploma, el cual es avalado por el Ministerio de Educación, pues la idea es que los egresados tengan mejores opciones labores con este respaldo.

El proyecto inició hace tres años, siendo solo para mujeres, pero ahora también se incluyó a hombres. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Este proyecto inició desde hace tres años y a la fecha se han logrado formar a unas 1,500 personas en las distintas ramas, el año pasado en los actos de graduación participaron más de 400 personas; comenzaron solo con mujeres, pero ahora también se han integrado hombres a las clases.

Las clases más buscadas son los relacionados con el tema de la estética, pastelería y repostería, pues estas dan una mayor oportunidad de emprender negocios propios desde el hogar.

Hombres y mujeres han aprovechado esta oportunidad de formación. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

Por su parte, Abraham Rivera, alcalde, comentó que para obtener más información específica sobre cada uno de los cursos los vecinos se pueden abocar a la DMM.

Según Rivera, esta es una oportunidad que se les brinda a las personas que tienen el deseo superarse y capacitarse en áreas técnicas, sin importar la edad, pues ahora lo podrán hacer y luego emprender su negocio propio.

Al finalizar la capacitación, los estudiantes reciben un diploma avalado por el Ministerio de Educación. (Foto: Jorge Morales/Colaborador)

