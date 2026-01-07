¡Infierno en Alula! Francisco Arredondo sobrevive a la Etapa Maratón del Dakar 2026

Una de las jornadas más duras del Dakar 2026 se vivió este miércoles en el desierto de Arabia Saudita, en la cuarta etapa, en Alula, con la conocida Etapa Maratón, que dejó al guatemalteco, Francisco Arredondo, en la posición 84 de la categoría Rally2 de motocicletas, con un tiempo de 8:24.24 horas.
Por segundo día consecutivo, Arredondo compitió más de ocho horas en una prueba que lleva al extremo físico a los competidores.
Fue tan así que el principal candidato para conquistar la división, el sudafricano, Michael Docherty, ganador en tres de los anteriores cuatro días, quedó fuera, al averiarse una de sus llantas. La misma situación vivió el francés Mathieu Doveze, y el estadounidense, Brandon Krause, obligados a salir a causa de accidentes.
Alula fue desgastante, porque los pilotos llegan al campamento de descanso, y no tienen ninguna asistencia técnica por parte de sus equipos. El conocimiento en mecánica sale a relucir. Solo es permitido la ayuda entre corredores, y la organización les proporciona un lugar para el receso y alimentos.
Con todo ello, Arredondo finalizó con un tiempo de 8:24.24 horas, a 3:42.06 horas del ganador, en francés Neels Theric (4:31.56 horas) y se ubica en el lugar 83 de la clasificación general.
Este jueves se correrá la etapa cinco del Dakar 2026. Será la segunda parte de la Etapa Maratón, que finalizará en la localidad de Hail. Tendrá un Enlace inicial de 58 kilómetros, para luego dar paso a una Especial cronometrada de 356 kilómetros.