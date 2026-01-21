La verdad detrás del dopaje: Abel Jocholá revela su lucha por limpiar su nombre

-

Abel Jocholá Cancax, un destacado ciclista guatemalteco originario de Chimaltenango, persiguió su sueño desde la agricultura hasta coronarse Campeón de Metas Volantes en la Vuelta a Guatemala 2003. Sin embargo, su exitosa carrera se vio truncada por una sanción de dopaje en 2004.

Abel Jocholá Cancax, uno de los destacados ciclistas de Chimaltenango, creció en una humilde familia dedicada a la agricultura, pero tenía el deseo de ser ciclista profesional.

En aquel entonces escuchaba las narraciones de las competencias por la radio y siempre se decía que algún día tendría que correr ahí.

"A los 18 años competí en carreras de ferias. Fue ahí donde me di cuenta de que tenía condiciones para sobresalir en el deporte del pedal", contó Jocholá.

Guarda fotografías de sus participaciones en las diferentes Vueltas a Guatemala. Abel Jocholá (derecha), junto a Manuel Rodas, ícono del ciclismo. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

En 1998 se unió al equipo Molinos Helvetia de Tecpán Guatemala y cumplió su sueño de competir en una Vuelta.

Tres años después, lo invitaron a formar parte del equipo Racán Club, donde compitió en cinco Vueltas a Guatemala.

Dejó los uniformes deportivos y hoy viste de traje para ir a sus labores, pero su pasión por la bicicleta sigue intacta. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

"Fui seleccionado en el Comité Olímpico de 2000 hasta 2004. También competí en varios países, como Venezuela, donde corrí cuatro vueltas al Táchira", expresó.

Comentó que de las diez vueltas que corrió, ganó cuatro etapas y el mejor logro fue en 2003, cuando fue campeón de metas volantes.

"Fue el único suéter que quedó en Guatemala, ya que los demás títulos se fueron para el extranjero", indicó.

Justo el mismo día en que subió al podio, nació su hija Sandra Elizabeth, la mayor de los tres que procreó junto a su esposa Irma Sitán.

Desafíos

Las caídas forman parte de los riesgos a que se exponen los pedalistas en competencia, como lo comprobó Jocholá en Retalhuleu y en la cuesta de Villalobos, llegando a la capital.

"Ahí caí muy fuerte. Iba a unos 95 kilómetros por hora en descenso y nos topamos con un colombiano, arrastrándome unos 100 metros. En ese momento pensé en el retiro, pero eso pasó pronto", recordó.

En 2004 concluida la Vuelta recibió el baldazo de agua helada que supone toda sanción por dopaje aplicada a un deportista.

Al defenderse, Jocholá aseguró que la testosterona detectada en la prueba de orina se debió al spray que le aplicó su entrenador después de la caída en Villalobos.

La falta de recursos le impidió darle seguimiento al caso, mientras asumía que había quedado suspendido de por vida.

Mientras tanto, se enfocó en la comercialización de arveja china y fundar su empresa de transporte colectivo como medios para ganarse la vida.

Redención

Tiempo después, la Unión Ciclística Internacional señaló que el nuevo código de la Agencia Mundial de Antidopaje, fijado en 2015, señalaba que la sanción por dos casos de dopaje era de ocho años.

Abel guarda fotografías de sus participaciones en las diferentes Vueltas a Guatemala. (Foto: Julio Bala/Colaborador)

Por ello le retiraron la suspensión, la cual había terminado en 2012, pero Jocholá fue notificado hasta marzo de 2018.

Ese mismo año corrió en una Vuelta, esta vez con el equipo de la Asociación de Ciclismo de Chimaltenango, Comayma-Linaflor. Al año siguiente, decidió retirarse.