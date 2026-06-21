Colombia elige a Abelardo de la Espriella como nuevo presidente

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Colombia ha elegido como presidente a Abelardo de la Espriella, quien cuenta con el respaldo de Donald Trump.

El ultraderechista Abelardo de la Espriella fue elegido mandatario de Colombia este domingo tras derrotar por poco margen al candidato de la izquierda oficialista en el balotaje, según el conteo preliminar de la autoridad electoral.

En una de las votaciones más reñidas de la historia, el jurista sin experiencia política se impuso con un 49,6% de los votos, según el 99,7% del conteo previo de la entidad que organiza los comicios.

Muy cerca quedó el senador Iván Cepeda con 48,7%, quien es aliado de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda en la historia del país que no podía presentarse a la reelección por ley.

En las calles de Bogotá y otras ciudades del país, se oyeron silbatos y bocinas de automóviles.

"Estamos todos contentos, queremos este cambio para el país (...) Fueron cuatro años en los cuales mi sector construcción se vio muy afectado", dijo a la AFP Raúl Vásquez, un ingeniero civil de 41 años en la caribeña Barranquilla, bastión político de De la Espriella.

#Atención Abelardo De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, ganó la Presidencia de Colombia para el periodo 2026-2030. pic.twitter.com/u49NsGu4A9 — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 21, 2026

Cambio radical

De nacionalidad colombiana y estadounidense, el abogado tomará posesión el próximo 7 de agosto con un programa de gobierno que anticipa un giro radical hacia la derecha: el recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles, el porte de armas por parte de civiles, y una ofensiva sin tregua contra los grupos armados con apoyo de Washington e Israel.

Una década después del acuerdo de paz con las FARC, la campaña estuvo marcada por la violencia de grupos armados con bombas, drones explosivos y el asesinato de un candidato presidencial.

De la Espriella, que se hace llamar El Tigre, amenaza con llevar a Petro ante la justicia de Estados Unidos, con el apoyo de Donald Trump.

Su discurso a favor de Washington, las fuerzas de orden y los empresarios se asemeja al de otros mandatarios de derecha en la región como el salvadoreño Nayib Bukele y el argentino Javier Milei.

Petro aseguró que únicamente reconocerá un ganador hasta después del escrutinio oficial, que puede tardar pocos días.

¡Gracias Colombia!



(A.D.L.E) pic.twitter.com/KTzXtJ9i5M — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 21, 2026

*Con información de AFP