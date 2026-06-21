Cámaras captan momento en que vehículo se empotra en zona 6 (video)

Vecinos del sector indicaron que la conductora se encontraba en estado de ebriedad.
OTRAS NOTICIAS: Tránsito lento: vehículo termina volcado en la calzada Atanasio Tzul (video)
Cámaras de seguridad grabaron un accidente automovilístico en el bulevar La Pedrera, en la zona 6 de la ciudad capital.
En las imágenes se observa cuando un vehículo se incorpora al bulevar, pero la conductora pierde el control.
Por lo tanto, el automóvil derriba una malla colocada por trabajos que se realizan en la acera del sector y termina empotrándose a un costado de la cinta asfáltica.
De acuerdo con la información brindada por vecinos del sector, la mujer que conducía este automotor se encontraba en estado de ebriedad.