Tu compra ayuda al bosque: La cadena productiva sostenible del Pinabete

-

La Feria del Pinabete 2025 ha comenzado, permitiendo a las familias adquirir árboles navideños y adornos con total legalidad.

Comenzó la Feria del Pinabete 2025, que permite a las familias adquirir árboles y adornos navideños de manera legal y sostenible.

Esta es una iniciativa del Instituto Nacional de Bosques (Inab) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), junto a los integrantes del Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete.

Coronas y guirnaldas de pinabete certificado garantizan productos sostenibles y amigables con el medio ambiente. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Los productos, que incluyen árboles de pinabete, coronas y guirnaldas, cuentan con el marchamo de Inab/Conap, el cual garantiza que provienen de plantaciones autorizadas y manejadas de forma responsable.

Esta medida asegura que el comercio no afecte los bosques naturales y promueve la conservación de la especie Abies guatemalensis, conocida por su capacidad de rebrotar y regenerar nuevas plantas.

En Guatemala existen 1,205 plantaciones de pinabete que abarcan 413.32 hectáreas, además de 30 viveros que producen un promedio de 80,000 plantas.

El Inab y el Conap, junto a las entidades que conforman el Consejo Coordinador de la Estrategia Nacional para la Conservación del Pinabete, dieron inicio a la Navidad con las ferias del pinabete. (Foto: Sandra Sebastián/Colaborador)

Cada año se comercializan más de 25,000 árboles navideños, 30,000 subproductos elaborados con ramilla y 2,500 árboles en maceta. Esta cadena productiva beneficia directamente a unas 2,000 familias, generando empleo y fortaleciendo la economía local.

El gerente del Inab, ingeniero Bruno Arias, recordó la importancia de adquirir pinabete únicamente en puntos autorizados, como el Mercado de Artesanías en zona 13 de la ciudad capital y en más de 20 puntos de venta a nivel nacional.

Subproductos de pinabete cumplen con regulaciones legales e internacionales y se venden de forma responsable. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

Por su parte, el Conap enfatizó la importancia de la comercialización legal y responsable de los productos provenientes de plantaciones, para cumplir con regulaciones nacionales e internacionales y combatir las actividades ilícitas.

Con estas ferias, las autoridades buscan no solo garantizar la venta legal de árboles y adornos navideños, sino también fomentar la conciencia sobre la conservación del pinabete.

Para conocer los puntos de venta puede visitar este sitio: https://www.inab.gob.gt/index.php/puntos-venta-pinabetes.

Algunos guatemaltecos ya llegaron a comprar su árbol para celebrar la navidad. (Foto: Sandra Sebastián/Colaboradora)

El pinabete (Abies guatemalensi*) es una especie endémica de Guatemala y tradicional en Navidad desde los años 60. El comercio y la tala ilegales han puesto a la especie en peligro de extinción, amenazando los bosques naturales.

La amenaza del tráfico ilegal es una preocupación constante para las autoridades guatemaltecas. Las acciones de vigilancia y prevención buscan evitar la extracción no autorizada. El comercio ilícito de esta especie puede acarrear multas de hasta Q50 mil, según regulaciones.