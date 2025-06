Sale libre el abogado que creó las empresas incluidas en el caso B410

-

David Francisco Barrera Maldonado, el abogado y notario acusado de crear más de 200 empresas vinculas al caso B410 salió libre por una medida sustitutiva.

Te interesa: Abogados de Pacheco y Chaclán apelan nuevo delito agregado por Sala

La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones otorgó una medida sustitutiva al abogado David Francisco Barrera Maldonado, acusado en el caso B410.

El abogado creó más de las 200 empresas acusadas de la defraudación tributaria, sin embargo, fue capturado y quedó ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero en diciembre de 2024.

Con la medida otorgada por la Sala el 11 de abril pasado, Barrera Maldonado obtuvo la libertad luego de pagar Q30 mil de caución económica. Además, se le impuso arraigo para que no pueda salir del país.

También se conoció que el caso B410 se separó en dos juzgados y en el caso del abogado, se trasladó hacia al de lavado de dinero para proseguir con el proceso penal.

Creó más de 200 empresas

Según el caso, Barrera es el responsable de crear más de 200 empresas que integraron la red B410, que evadió impuestos desde 2021 hasta 2024, según detectó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en agosto de 2024.

Sin embargo, su abogado defensor dijo que no hubo ninguna irregularidad en la creación de las compañías y reconoció que Barrera vendía las sociedades a otras personas, quienes quedaban bajo la responsabilidad de estas.

De acuerdo con el defensor, la imputación a su patrocinado es porque al vender las acciones de las empresas no emitía facturas, ya que esa transacción está exenta del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA). "Por vender acciones, no se debe facturar, porque no genera impuestos", remarcó.

Asimismo, hizo ver que la fiscalía acusa a Barrera de lavado de dinero, porque depositaba lo obtenido por la venta de las empresas a sus cuentas bancarias, pero no tenía facturas que comprobaran de dónde procedía el efectivo.