Abogado denuncia anomalías en Empresa Portuaria Quetzal

Dos denuncias penales fueron presentadas por un abogado en contra de la Empresa Portuaria Quetzal, quien asegura que pudo haber una pérdida de Q60 millones por adquisiciones anómalas.

El abogado William Armando Vanegas presentó dos denuncias en el Ministerio Público (MP) en contra de la Empresa Portuaria Quetzal.

Según explicó, detectó anomalías en adquisiciones de la EPQ cuando realizaba un trabajo académico, por lo que lo puso de conocimiento del MP para que este investigue.

La primera denuncia es por el proyecto denominado "Smart Port", contratado por la Portuaria en 2023 por un monto de Q55.4 millones para modernizar el Puerto Quetzal. De acuerdo con la denuncia del abogado, nunca se ejecutó, aunque sí fue pagado. "No existe ningún sistema funcionando, no hay informes de avance, no hay entregables, no hay evidencia técnica de implementación y no se justifica el uso de los recursos", dijo Vanegas.

Abogado William Vanegas presenta dos denuncias en el MP en contra de la Empresa Portuaria Quetzal. pic.twitter.com/xKGeEGuk2j — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 3, 2025

La segunda denuncia es por el posible fraccionamiento de compras para la instalación y mantenimiento de un sistema de videovigilancia. La denuncia detalla que se realizaron 91 compras directas a una misma empresa, por montos de Q74,800 sumando más de Q6 millones. "No se realizaron procesos de licitación o cotizaciones, pese a que la suma conjunta supera los límites legales para compras directas, no se respetó la Ley de Compras", dijo el abogado.

Abogado señala anomalías en la EPQ pic.twitter.com/4tdQC0yAnH — Dulce Rivera (@drivera_soy502) December 3, 2025

En ambas denuncias, el abogado señala que se pudieron cometer los delitos de asociación ilícita, abuso de autoridad, peculado por sustracción, malversación de fondos, fraude y enriquecimiento ilícito.

Además, menciona a personal de la Portuaria Quetzal como presuntos responsables de las anomalías.

Soy502 intentó conocer la versión de la EPQ, pero sus representantes de Comunicación Social informaron que al tenerla, será enviada a esta redacción.