Abogados rechazan jornada de allanamientos por parte del MP en elecciones del CANG

El MP realiza allanamientos en dos centros de votación del CANG durante la segunda vuelta para definir magistrado titular y suplente para la CC, sin embargo, varios abogados manifestaron su rechazo a estas actividades.

En el Parque Erick Barrondo y el Club La Aurora, funcionan dos centros de votación del Colegio de Abogados, en donde se elige a magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad.

Sin embargo, la jornada fue interrumpida por allanamientos del Ministerio Público, que a través de la Fiscalía de delitos contra operadores de justicia, desarrolla las diligencias.

Según se informó, el caso está bajo reserva judicial.

Varios abogados han reaccionado a esta nueva investigación del MP, cuestionando su origen y su objetivo, pues entre quienes compiten por la magistratura suplente está Melvin Portillo, secretario de política criminal del MP.