Abogados rechazan jornada de allanamientos por parte del MP en elecciones del CANG

  • Por Dulce Rivera
12 de febrero de 2026, 15:19
El MP allana votación del Colegio de Abogados. (Foto: Guatemala Visible)

El MP realiza allanamientos en dos centros de votación del CANG durante la segunda vuelta para definir magistrado titular y suplente para la CC, sin embargo, varios abogados manifestaron su rechazo a estas actividades. 

En el Parque Erick Barrondo y el Club La Aurora, funcionan dos centros de votación del Colegio de Abogados, en donde se elige a magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. 

Sin embargo, la jornada fue interrumpida por allanamientos del Ministerio Público, que a través de la Fiscalía de delitos contra operadores de justicia, desarrolla las diligencias. 

Según se informó, el caso está bajo reserva judicial. 

Varios abogados han reaccionado a esta nueva investigación del MP, cuestionando su origen y su objetivo, pues entre quienes compiten por la magistratura suplente está Melvin Portillo, secretario de política criminal del MP. 

