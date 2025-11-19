¡Ven a dejar tu carta! Correos abre el "Buzón de Santa"

Versión Impresa
  • Por Jessica González
19 de noviembre de 2025, 12:53
La magia de la Navidad ha llegado a Correos de Guatemala. (Foto: Shutterstock)

La magia de la Navidad ha llegado a Correos de Guatemala con la activación del esperado "Buzón de Santa", un servicio que permite a los pequeños enviar sus cartas a Santa Claus.

La temporada navideña ha llega a Correos de Guatemala para mantener viva la magia de la época.

El "Buzón de Santa" ya está abierto para que los pequeños del hogar puedan enviar sus cartas de regalos y deseos.

El buzón estará habilitado del 17 de noviembre al 6 de diciembre, de 8:00 a 17:00 horas en la agencia central. 

En la red de agencias en todo el país, el horario será de 8:00 a 16:00 horas. 

El costo será de Q1.00.

