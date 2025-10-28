Arrancan las inscripciones en la Academia de Motoristas en San José Pinula

Sebastián Siero confirmó el inicio de inscripciones para la nueva Academia Vial Motoristas SCP en Santa Catarina Pinula. Este proyecto de educación vial busca mejorar la seguridad de los conductores de motocicletas a través de clases teóricas y prácticas.
EN CONTEXTO: Así será la nueva academia para motoristas en Santa Catarina Pinula
Sebastián Siero, alcalde de Santa Catarina Pinula, anunció que el proyecto de la academia de educación vial para motoristas en el municipio, ya es un hecho y las inscripciones han comenzado en la sede, calle principal El Carmen, sector Norte 1, Santa Catarina Pinula.
La academia contará con clases teóricas y prácticas impartidas por personal de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catarina Pinula.
Los horarios de inscripción son de lunes a viernes, de 8:00 a 20 horas. Sábado y domingo, de 9:00 a 17:00 horas.
Al llegar debes presentar fotocopia de tu DPI, si eres mayor de edad, o un permiso de padres, en caso de ser menor de edad.
Esta iniciativa atiende el fuerte crecimiento del parque vehicular de motocicletas en Guatemala, un medio de transporte popular por los altos costos del combustible y la facilidad para circular entre el tráfico. Se busca formalizar la educación de este sector.