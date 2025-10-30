¡Abrígate bien! Viento fuerte y noche fría para este viernes 31 de octubre

El Insivumeh pronosticó un ambiente templado de día, pero se espera una noche fría en todo el territorio, pues la temperatura descenderá. Además, se prevé viento acelerado.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) afirma que para este viernes 31 de octubre se espera un ambiente templado durante todo el día, pero frío durante la noche.
Por la mañana se esperan nublados parciales sobre las regiones del norte y centro del país. En Pacífico y Bocacosta se presentará un cielo despejado y pocas nubes.
Por la tarde se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica sobre Bocacosta y sur de Occidente.
Se recomienda mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas y el viento acelerado.