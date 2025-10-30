Las vías alternas que puedes tomar este viernes 31 de octubre

Emetra ha confirmado un fuerte despliegue de 150 agentes para controlar el tránsito de este 31 de octubre. Además, detallaron las rutas alternas y desvíos vehiculares necesarios para los conductores que transiten por la ciudad.
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirmó que para el 31 de octubre se desplegarán 150 agentes entre las zona 9, 10, 13, 15 16, 1, 11 y 12, las 8 zonas con mayor demanda para actividades durante ese día.
Sin embargo, la mayor concentración será en los alrededores de la zona 1, debido al concierto de Ricardo Arjona, el cual será en el Teatro Nacional.
Montejo sugiere tomar estas rutas alternas:
- Desde la 10.ª calle de la zona 1 hacia la calle Martí.
- Desde la avenida Bolívar hasta la avenida El Cementerio.
- El tramo del bulevar La Asunción como vía alterna para conectarse entre Vista Hermosa y el área del Centro Histórico.
- La 5a. calle de zona 10 hacia zona 9.
Quienes se dirigen hacia el Oriente u Occidente de la ciudad también pueden utilizar el Centro Histórico, especialmente los puntos más cercanos a la Calle Martí.
Desde este viernes habrá un cierre en los alrededores del Cementerio General, zona 3, desde la 19 y 24 calle entre la Avenida Elena y Avenida del Cementerio, esto debido a la ubicación de las ventas de temporada, por lo que se recomienda tomar las calles aledañas.