¡Abrígate! Frente frío ingresará al país este lunes 10 de noviembre

  • Por Maria Fernanda Gallo
09 de noviembre de 2025, 08:46
A partir de esta semana se espera un descenso de la temperatura. (Foto: Shutterstock)

El Insivumeh ha emitido un pronóstico de alerta ante el ingreso de un nuevo frente frío que impactará a Guatemala. Este descenso de temperatura comenzará a sentirse desde la madrugada de este lunes 10 de noviembre.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha pronosticado que para este lunes 10 de noviembre se espera el ingreso de un nuevo frente frío, el cual podría comenzar a sentirse desde la madrugada.

(Foto: INSIVUMEH)
Este clima iniciaría a marcar la época y según el Insivumeh, además de una baja en la temperatura, se presentarán lluvias en Izabal y las regiones del norte al centro del país.

Además, el viento a partir de este domingo soplará más fuerte y rápido.

Autoridades recomiendan abrigarse y protegerse del frío, pues este clima es propenso para que las enfermedades respiratorias broten. 

