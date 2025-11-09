¡Abrígate! Frente frío ingresará al país este lunes 10 de noviembre

El Insivumeh ha emitido un pronóstico de alerta ante el ingreso de un nuevo frente frío que impactará a Guatemala. Este descenso de temperatura comenzará a sentirse desde la madrugada de este lunes 10 de noviembre.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) ha pronosticado que para este lunes 10 de noviembre se espera el ingreso de un nuevo frente frío, el cual podría comenzar a sentirse desde la madrugada.
Este clima iniciaría a marcar la época y según el Insivumeh, además de una baja en la temperatura, se presentarán lluvias en Izabal y las regiones del norte al centro del país.
Además, el viento a partir de este domingo soplará más fuerte y rápido.
Autoridades recomiendan abrigarse y protegerse del frío, pues este clima es propenso para que las enfermedades respiratorias broten.