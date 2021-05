Abril 2021, el mes con más casos desde el primer positivo de Covid-19

En abril de este año se registraron más de 33 mil casos positivos durante la tercera ola de covid-19.

Más de 228,680 personas se han infectado de Covid-19 desde que se registró el primer caso en Guatemala el 13 de marzo del año pasado. Sin embargo, el más alto de contagios fue el mes pasado, durante la tercera ola.

Según el reporte del Tablero Covid-19 del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), en abril 2021 se registraron 33,599 casos positivos, cifra que en el mismo mes del año anterior era impensable, pues se reportaron 629 pacientes.

Incluso, la primera ola que inició en mayo y culminó en agosto del 2020, el mes con mayor número de casos fue julio, con un total de 30,443, cifra que se convirtió en la más elevada de ese primer de Covid-19.

(Fuente: Tablero Covid-19 MSPAS)

No obstante, el número de tamizados también era mucho menor a las cifras que se registraron durante este año.

En julio del 2020, el MSPAS realizó 92,806 pruebas de coronavirus y se reportaron 30,443 pacientes positivos. Mientras que en abril de este año realizaron 211,009 test, con los que se identificó 33,599 casos; lo que podría haber influido en el registro de más pacientes.

(Fuente: Tablero Covid del MSPAS)

No obstante, el número de fallecimientos se redujo. De acuerdo con los datos, en la primera ola, la cantidad de muertes superó los mil mensuales. La cifra más alta fue en julio 2020 cuando 1,708 perdieron la vida a consecuencia del Covid-19.

Esta ola, si bien ha contagiado a más personas, también se observa un reducción considerable de fallecimientos, pues el número más alto fue en abril con 493 muertes reportadas.

(Fuente: Tablero Covid-19 MSPAS)

Sin medidas

Para la consultora Karin Slowing, esta tercera ola fue más fuerte, debido a que no hubo ninguna medida de contención. "No se estableció nada, la estrategia no ha sido la adecuada y lo peor es que no ha terminado", dijo.

Slowing considera que la tercera ola no ha terminado, pero probablemente no sea tan visible, porque la mayoría de los casos se han registrado en la provincia y, lo peor, es que podría haber más subregistro.

"El foco de la epidemia no es capitalino, ha afectado Quetzaltenango, la Costa Sur y Retalhuleu. Tiene una dinámica más dispersa con personas más vulnerables, con menos servicios de salud y opciones de encamamiento. Eso es lo grave", manifestó.

La experta consideró que las muertes se disminuyeron, no sólo porque los médicos tienen más conocimiento para tratar el virus, sino porque el coronavirus ha afectado, principalmente a personas jóvenes, porque los adultos se están cuidando.

Además, indicó que muchas personas de la provincia tampoco informan sobre sus casos y tampoco registran a sus muertos por temor a las críticas sociales, por ello pidió más información.