Estación radial lamenta muerte de la joven Fernanda Quintana

La joven falleció tras haber sufrido un accidente de tránsito durante este lunes.

La radio cristiana Rhema Stereo lamentó el fallecimiento de una joven, que laboró para esa estación radial.

Se trata de Fernanda Quintana, quien murió este lunes 15 de diciembre tras un trágico accidente de tránsito, según se dio a conocer.

"El día de hoy, nuestra hermana y amiga ha partido a la presencia de Dios. Queremos honrar su vida y conmemorar su entrega, su servicio fiel y su amor por Dios. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos permitió conocerla y trabajar con ella", mencionó dicha radio por medio de sus redes sociales.

Asimismo, le enviaron un mensaje a la familia ante irremediable pérdida, "en unidad, elevamos nuestras oraciones por toda su familia. Confiamos plenamente en Dios, creyendo que Él derrama su consuelo, su amor y que su paz sea bálsamo en la vida de sus padres y de su hermano".