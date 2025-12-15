Aisha Solórzano vuelve a México para jugar con un nuevo equipo

-

La delantera guatemalteca Aisha Solórzano fue anunciada este lunes como nueva jugadora del FC Juárez de la Liga MX Femenil para el Clausura 2026.

Será su tercer equipo en esa competición, después de haber representado a Puebla y a Xolos. Con la franja marcó 14 goles en 29 partidos y con el xolaje tuvo una gran etapa al convertir 16 tantos en 16 juegos.

Llega procedente del Utah Royals de Estados Unidos, club en el que hizo historia al convertirse en la primer guatemalteca en anotar y jugar en el balompié profesional femenil de ese país.

"La futbolista de 27 años se caracteriza por ser una atacante muy ágil y rápida, por lo que le añadirá explosividad al ataque de Bravas haciendo más difícil la tarea para las defensas rivales", se lee en la nota de presentación que hizo el club fronterizo.

La vinculación será clave para Solórzano de cara a un año en el que sigue la eliminatoria mundialista para la Selección Femenina de Guatemala.