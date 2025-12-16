La Contraloría General de Cuentas se pronuncia tras incendio en Retalhuleu

-

El siniestro provocó que el 90% de las instalaciones de la Contraloría General de Cuentas se consumieran.

Un incendio se registró este lunes 15 de diciembre en Correos y Telégrafos de Guatemala, el cual afectó a la Delegación de la Contraloría General de Cuentas (CGC), en Retalhuleu.

Por lo tanto, la CGC se pronunció por medio de un comunicado indicando que de manera inmediata se activaron los protocolos de emergencia correspondientes y se coordinó con los cuerpos de socorro.

Los cuerpos de socorro se encargaron de controlar el siniestro por completo, mientras el personal y usuarios fueron evacuados de manera oportuna, sin que se reportara ningún daño humano, agregó la CGC.

Asimismo, señalaron las autoridades que, "se garantiza el resguardo de la información derivado del proceso de innovación tecnológica implementado en esta administración, por lo que la información se encuentra protegida y bajo resguardo asegurando su confidencialidad, integridad, seguridad y disponibilidad".

Con respecto a los servicios de esta sede, se seguirán realizando de forma electrónica a través del portal web y la aplicación móvil de la Contraloría GT.

El incendio

El caos se desató en el Centro Histórico de Retalhuleu cuando un incendio arrasó con el edificio de más de 110 años de antigüedad, que alberga las oficinas de la delegación departamental de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y Correos y Telégrafos de Guatemala.

El desastre ocurrió en la 6a. avenida entre 5a. y 6a. calle de la zona 1, a un costado de otros edificios emblemáticos e históricos como el Museo de Arqueología y Etnología Horacio Alejos León y el Palacio de Gobierno.

El incendio de grandes proporciones consumió el Correo y el 90% de la parte de Contraloría. Sin embargo, se logró salvar la información más valiosa de la CGC y se evitó que se quemara el museo.

Los Bomberos Voluntarios indicaron que se usaron más de 30 mil galones de agua con ayuda de más de 50 elementos de distintas compañías, para apagar por completo las llamas del inmueble.