Estos son los precios oficiales para los conciertos de Shakira El Salvador

Los precios para las presentaciones de "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira, en El Salvador, ya fueron revelados.
La colombiana visitará El Salvador el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González, causando furor entre los fans de la región.
El costo de las entradas
Según "Two Shows Producciones", este será el costo de la "Residencia" de tres fechas.
A partir del 17 de diciembre a partir de las 11 de la mañana se abrirá la venta oficial de boletos. Ingresa aquí y aquí.
Los guatemaltecos también podrán adquirir su espacio, debes estar atento el día de la venta para más detalles.
Ultra Platinum: $275 (Q2,106.50)
Platinum $225 (Q1,723.50)
VIP de pie $150 (Q1,149)
Tribuna baja $115 (Q880)
Tribuna Alta $90 (Q689.40)
Preferencial $90 (Q689.40)
General $70 (Q536.20)
Tribuna baja $45 (Q344.70)
Mira el mapa de localidades.