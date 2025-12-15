Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Estos son los precios oficiales para los conciertos de Shakira El Salvador

  • Por Selene Mejía
15 de diciembre de 2025, 17:10
Estos son los costos del concierto. (Foto: Shakira oficial)

Estos son los costos del concierto. (Foto: Shakira oficial)

Los precios para las presentaciones de "Las mujeres ya no lloran tour" de Shakira, en El Salvador, ya fueron revelados.  

EN CONTEXTO: Así podrás obtener boletos en Guatemala para concierto de Shakira

La colombiana visitará El Salvador el 12, 14 y 15 de febrero de 2026, en el Estadio Mágico González, causando furor entre los fans de la región. 

El costo de las entradas

Según "Two Shows Producciones", este será el costo de la "Residencia" de tres fechas. 

A partir del 17 de diciembre a partir de las 11 de la mañana se abrirá la venta oficial de boletos. Ingresa aquí y aquí

Los guatemaltecos también podrán adquirir su espacio, debes estar atento el día de la venta para más detalles.

Ultra Platinum: $275 (Q2,106.50)

Platinum $225 (Q1,723.50)

VIP de pie $150 (Q1,149)

Tribuna baja $115 (Q880)

Tribuna Alta $90 (Q689.40)

Preferencial $90 (Q689.40)

General $70 (Q536.20)

Tribuna baja $45 (Q344.70)

Mira el mapa de localidades.

precios shakira el salvador

precios shakira el salvador 2

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar