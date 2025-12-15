Premios The Best 2025: Hora y canal para ver la ceremonia de la FIFA

-

La FIFA dará a conocer este martes (11:00 a.m.) a los vencedores y vencedoras de los premios The Best en un evento especial que podrá seguirse en vivo a través de su página web oficial (www.fifa.com). La ceremonia tendrá lugar en Doha, Catar, y pondrá fin al proceso de votación de las distintas categorías.

OTRAS NOTICIAS: Barcelona debuta en Copa del Rey ante un peligroso Guadalajara

El acto se celebrará un día antes del encuentro de la Copa Intercontinental entre el París Saint-Germain y el Flamengo, que se disputará en el Estadio Áhmad bin Ali. Previamente, la FIFA irá anunciando otros galardones mediante vídeos difundidos en su web y en redes sociales, como los premios al mejor portero, los mejores goles, la mejor afición y el reconocimiento Fair Play.

En el apartado masculino, figuran entre los candidatos varios futbolistas del FC Barcelona, como Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, junto al jugador del Real Madrid Kylian Mbappé. También destacan nombres del vigente campeón de Europa, el París Saint-Germain, entre ellos Vitinha, Nuno Mendes, Achraf Hakimi —mejor futbolista africano en 2025— y Ousmane Dembélé, actual ganador del Balón de Oro.

Por su parte, en la categoría femenina sobresale una amplia representación azulgrana, con Patri Guijarro, Aitana Bonmatí, Ewa Pajor, Clàudia Pina y Alexia Putellas. A ellas se suma Mariona Caldentey, internacional española que se proclamó campeona de Europa con el Arsenal.

Who will be crowned #TheBest?



Click here to learn more and find out how you can watch the special event live! — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2025

La gala incluirá además el reconocimiento al Mejor Entrenador, para el que están nominados Javier Aguirre (México), Mikel Arteta (Arsenal), Luis Enrique (París Saint-Germain), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea), Roberto Martínez (Portugal) y Arne Slot (Liverpool).

Desde la FIFA han informado de que el proceso de elección ha contado con una participación masiva, superando los 16 millones de votos emitidos por aficionados de todo el mundo, además de los sufragios de federaciones nacionales y periodistas especializados.