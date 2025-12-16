Educación tributaria llegará a las aulas del sector público a partir de 2026

-

Autoridades señalan que se busca formar ciudadanos responsables que comprendan el valor de los tributos para el desarrollo del país.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y el Ministerio de Educación (Mineduc) firmaron una alianza estratégica orientada a fortalecer la cultura tributaria desde el sistema educativo.

Las autoridades buscarán dicho objetivo mediante la incorporación de contenidos de estudio de temas tributarios y aduaneros en el Currículo Nacional Base (CNB).

De acuerdo con el superintendente de la SAT, Werner Ovalle Ramírez, el convenio permitirá formar a una nueva generación de ciudadanos responsables y conscientes del valor de los tributos para el desarrollo del país.

El convenio fue firmado por las autoridades de la SAT y el Mineduc. (Foto: SAT / Soy502)

El proyecto buscará integrar de manera estructural estos contenidos en los procesos de enseñanza en los estudiantes del sector público.

Según explicó la SAT, la información tributaria y aduanera se impartirán desde preprimaria hasta diversificado y se llevan a cabo los preparativos para que la información pueda ser impartida a partir del próximo año.

Como parte del acuerdo, ambas instituciones también implementarán un sistema de intercambio de información en línea, con el objetivo de modernizar los procesos institucionales, mejorar la eficiencia administrativa y fortalecer la transparencia en la gestión pública.

La SAT indicó que este paso reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada, técnica y basada en datos, en coordinación con otras entidades del Estado, para consolidar una administración pública más eficiente y confiable.

La ministra de Educación, Anabella Giracca, señaló que "esta es una alianza que viene a la raíz del sistema educativo. Aquí es donde los niños, niñas y jóvenes forman ciudadanía y ahora comprenderán el sistema tributario".