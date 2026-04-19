Abuela y nieto fallecen en accidente de tránsito en Alta Verapaz

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Cuatro personas más resultaron heridas tras el accidente.

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Jairo Cau Caz, de 10 años, y su abuela Elvira Sí Caz, de 65, fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta entre las aldeas Santa Cecilia Chajaneb y Chamil, en San Juan Chamelco, Alta Verapaz.

Según el reporte, el cuerpo de la mujer quedó dentro de la palangana del picop, mientras que el del menor fue localizado a pocos metros del vehículo.

Autoridades investigan las causas del accidente. (Foto: Nuestro Diario)

De acuerdo con la información, ambos se trasladaban en un picop junto a otros familiares hacia una actividad religiosa cuando el vehículo se salió de la carretera y colisionó contra un peñasco de tierra.

Al lugar acudieron Bomberos Municipales Departamentales, quienes confirmaron el fallecimiento de las dos personas y brindaron atención a otros cuatro ocupantes que resultaron heridos.

Cuatro personas más resultaron heridas tras el accidente. (Foto: Nuestro Diario)

Los socorristas trasladaron a los afectados al Hospital Regional de Cobán.

Entre ellos se encuentra un bebé de seis meses, así como Hilario Cau Cu, de 36 años, con trauma craneal; Irma Verónica Caz, de 33; y Candelaria Cuc, de 50, ambas con golpes en la cabeza.

El picop en el que viajaban se salió de la carretera y chocó contra un peñasco. (Foto: Nuestro Diario)

Las autoridades indicaron que se investigan las causas del accidente.