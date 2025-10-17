Dan el último adiós a Franklin, joven piloto que murió tras accidente en Tecpán

Padre del piloto agradece las muestras de solidaridad.
Contexto: Franklin, el joven piloto aviador que falleció tras accidente aéreo en Tecpán
Este viernes 17 de octubre se realizó la velación de los restos Franklin Santos, en la zona 3 de Huehuetenango.
Franklin era un joven de 21 años que cumplía su sueño de ser piloto aviador. Apenas hace unos meses había oficializado su licencia.
Salió a las 5:30 hacia la capital, pero todo cambió a las 11:00, pues cuando regresaba a casa, la avioneta que piloteaba se desplomó.
Su padre, Francisco Félix Santos reconoció y agradeció la solidaridad de la comunidad ante su pérdida.
"En estos momentos se siente un dolor grande, a veces uno no acepta lo que pasa. Pero lo bonito de mi muchacho es que a su corta edad logró los sueños que perseguía. Falleció haciendo lo que más amaba hacer", dijo Santos.
También comentó que Franklin ya era piloto privado profesional. "Agradezco a toda la gente que ha venido a darnos ánimo para superar esto. Nos han acompañado, así como la gente a través de redes sociales. Les agradezco de todo corazón", finalizó.
Franklin será recordado por la perseverancia y dedicación para lograr a su temprana edad su sueño profesional.