Dan el último adiós a Franklin, joven piloto que murió tras accidente en Tecpán

  • Por Maria Fernanda Gallo
17 de octubre de 2025, 14:26
La pasión de Franklin era la aviación. (Foto: redes sociales)

Padre del piloto agradece las muestras de solidaridad.

Este viernes 17 de octubre se realizó la velación de los restos Franklin Santos, en la zona 3 de Huehuetenango.

Franklin era un joven de 21 años que cumplía su sueño de ser piloto aviador. Apenas hace unos meses había oficializado su licencia.

Salió a las 5:30 hacia la capital, pero todo cambió a las 11:00, pues cuando regresaba a casa, la avioneta que piloteaba se desplomó.

Franklin fue agasajado por alcanzar su logro meses atrás de la tragedia. (Foto: redes sociales)
Su padre, Francisco Félix Santos reconoció y agradeció la solidaridad de la comunidad ante su pérdida.

"En estos momentos se siente un dolor grande, a veces uno no acepta lo que pasa. Pero lo bonito de mi muchacho es que a su corta edad logró los sueños que perseguía. Falleció haciendo lo que más amaba hacer", dijo Santos. 

También comentó que Franklin ya era piloto privado profesional. "Agradezco a toda la gente que ha venido a darnos ánimo para superar esto. Nos han acompañado, así como la gente a través de redes sociales. Les agradezco de todo corazón", finalizó.

Franklin será recordado por la perseverancia y dedicación para lograr a su temprana edad su sueño profesional. 

