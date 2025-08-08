Abuso de autoridad: la condena que recibieron agentes de la PNC

-

Dos casos donde agentes PNC fueron sentenciados por abuso de autoridad mientras ejercían su cargo.

En Chimaltenango, el exsubinspector de la Policía Nacional Civil Edy V. fue condenado a tres años de prisión por el delito de abuso de autoridad.

La sentencia fue dictada por el juez unipersonal del Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de ese departamento, luego de que la Fiscalía de Distrito presentara las pruebas en su contra.

El hecho ocurrió el 21 de febrero de 2024, cuando, en calidad de encargado de la Subestación 73-14 de la PNC en San Andrés Itzapa, puso a disposición de un juez a un hombre acusado de conducir una motocicleta con reporte de robo.

Sin embargo, las investigaciones establecieron que el propio subinspector había solicitado al individuo trasladar el vehículo a la sede policial, después de que el propietario original se presentara y retirara la denuncia de robo por un desacuerdo en la compra-venta del automotor, situación que ya había sido resuelta entre las partes.

En otro caso, el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Mixco condenó a cuatro agentes de la PNC por abuso de autoridad y otros delitos, por hechos ocurridos el 26 de octubre de 2019.

Los sentenciados son Janson S. y José G., quienes recibieron seis años y tres meses de prisión por abuso de autoridad, falsedad ideológica y simulación de delito; Inelda C., condenada a dos años y seis meses por falsedad ideológica y abuso de autoridad; y Edgar R., con una pena de tres años y nueve meses por abuso de autoridad.

La Fiscalía de Delitos Administrativos probó que los cuatro agentes detuvieron a un ciudadano, lo consignaron al Juzgado de Paz Penal de Mixco y registraron información falsa en la prevención policial para imputarle faltas contra el orden público.

