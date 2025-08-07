Capturan a presuntos sicaros que pretendían atentar contra agentes PNC en Fraijanes

-

Los capturados eran los encargados de realizar un atentado armado contra agentes PNC.

En la colonia San Antonio, zona 8 de Fraijanes, un operativo policial permitió la detención de cinco adultos y la remisión de dos menores presuntamente vinculados al Barrio 18.

Los adultos fueron trasladados a la sede de la PNC y luego al juzgado de la localidad. (Foto: PNC)

Según el informe preliminar de las autoridades los capturados pretendían cometer un posible atentado contra una sede policial.

La invervención se realizó tras recibir una alerta sobre planes de ataque en contra de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Los capturados fueron interceptados en la 1a avenida y 2a calle de la colonia san Antonio, zona 8 de Fraijanes. (Foto: PNC)

Durante patrullajes preventivos en el sector, los agentes marcaron el alto a un grupo de personas que se movilizaban en motocicletas.

En la inspección se identificó a Raúl Alexander López Morales, de 35 años, quien tenía dos órdenes de captura vigentes por portación ilegal de arma de fuego y asociación ilícita. Además, cuenta con cuatro antecedentes por delitos graves, entre ellos homicidio y tentativa de homicidio.

Keily Gabriela Tomas Sebastian es trasladada al juzgado de turno se le encontraron cinco municiones para fusil. (Foto: PNC)

Junto a él fueron capturados:

Luis Guillermo Ixtacuy Ceballos , de 27 años

, de 27 años Juan Ismael Maldonado González , de 28

, de 28 Keily Gabriela Tomás Sebastián , de 20

, de 20 Víctor Manuel Sicán Mejía, de 18.

A este grupo se le incautaron dos armas de fuego, municiones para fusil, un celular y varias bolsas con posible marihuana. "se les decomisa nueve municiones de uso exclusivo para las fuerzas de seguridad." indicó la PNC.

Las armas tenían el número de registro borrado por lo que no se pudo determinar la procedencia. (Foto: PNC)

Además, dos adolescentes de 16 y 17 años fueron remitidos al juzgado de menores, luego de que se les encontraran ocho bolsas con droga.

Se les incautaron dos armas de fuego, municiones, droga y un celular. (Foto: PNC)

De acuerdo con las investigaciones iniciales, estos jóvenes serían los encargados de realizar un atentado armado, presuntamente como sicarios al servicio de la estructura criminal conocida como "Barrio 18".

El director de la PNC David Boteo, señaló que la reacción inmediata de los agentes permitió neutralizar la acción antes de que se concretara el ataque.

Los capturados fueron trasladados bajo fuertes medidas de seguridad al juzgado de la localidad. (Foto: PNC)

La investigación continúa para determinar el grado de participación de los detenidos en la estructura delictiva y su posible implicación en otros hechos violentos registrados en el área

