¡Accidente en ruta al Atlántico! Tráiler vuelca y bloquea el paso hacia la capital

Un percance vial en el sector conocido como La Chifurnia, en El Progreso, afecta el tránsito hacia la Ciudad de Guatemala, este domingo.
Un accidente protagonizado por un tráiler obstaculiza el tránsito vehicular en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico, con sentido a la capital.
El percance ocurrió la tarde de este domingo 28 de septiembre, en el sector conocido como La Chifurnia, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.
Debido a la situación, no hay paso por la vía y se está a la espera de las autoridades para las labores correspondientes.