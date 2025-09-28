Versión Impresa
¡Accidente en ruta al Atlántico! Tráiler vuelca y bloquea el paso hacia la capital

  • Por Karla Gutiérrez
28 de septiembre de 2025, 16:38
Un tráiler quedó artravesado en la carretera, en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico. (Foto: Cortesía/Hugo Bran)

Un percance vial en el sector conocido como La Chifurnia, en El Progreso, afecta el tránsito hacia la Ciudad de Guatemala, este domingo.

Un accidente protagonizado por un tráiler obstaculiza el tránsito vehicular en el kilómetro 64 de la ruta al Atlántico, con sentido a la capital.

El percance ocurrió la tarde de este domingo 28 de septiembre, en el sector conocido como La Chifurnia, en jurisdicción de Guastatoya, El Progreso.

Debido a la situación, no hay paso por la vía y se está a la espera de las autoridades para las labores correspondientes.

