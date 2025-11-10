Accidente de bus extraurbano deja varios heridos en ruta Interamericana (video)

Un accidente de bus extraurbano se registró en el kilómetro 107 de la Ruta Interamericana. El bus cubría la ruta de San Marcos a la Ciudad Capital y dejó un reporte preliminar de al menos cuatro heridos.
La mañana de este 10 de noviembre se registró un accidente de un bus extraurbano en el kilómetro 107 de la ruta Interamericana.
Cuerpos de socorro trabajan en el lugar, donde de forma preliminar se reportan al menos cuatro personas gravemente heridas.
Según las primeras versiones, el bus se dirigía de San Marcos hacia la ciudad capital que por causas no confirmadas hasta el momento, el bus quedó empotrado al lado de la carretera.
Información en desarrollo.
Mira aquí el videos: