Esto encontraron en el auto de excandidato a alcalde de El Tejar asesinado

El político fue acribillado por cinco individuos, a pocos metros quedó su auto, el cual fue inspeccionado por las autoridades.
EN CONTEXTO: Video: Así fue el ataque armado contra excandidato a alcalde de El Tejar
Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, fue asesinado junto a una mujer la tarde del sábado 8 de noviembre.
Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto del ataque directo.
El Ministerio Público continúa con las investigaciones del crimen.
A pocos metros de donde quedaron los cuerpos quedó el vehículo de Ramírez en donde el MP encontró armas de fuego con papeles en orden.
En horas de la madrugada, en la 1a. calle de la zona 1 de Parramos, agentes de la Comisaría 73 en coordinación con fiscales del Ministerio Público realizaron la inspección del vehículo Toyota Land Cruiser, color negro, con placas P-863HQD, propiedad Elías Ramírez.
Angel Mux, vocero de la Policía Nacional civil dijo que "en el interior se localizaron cuatro armas de fuego: Pistola Smith & Wesson calibre .380, Pistola Glock calibre 9 mm, Carabina Taurus calibre .223 y un Fusil IZHMASH calibre .223" afirmó.