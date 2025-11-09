Versión Impresa
Esto encontraron en el auto de excandidato a alcalde de El Tejar asesinado

  • Con información de Marzy Ruiz/Colaboradora
09 de noviembre de 2025, 13:44
El político fue atacado a tiros cuando salía de un local. (Foto: redes sociales)

El político fue atacado a tiros cuando salía de un local. (Foto: redes sociales)

El político fue acribillado por cinco individuos, a pocos metros quedó su auto, el cual fue inspeccionado por las autoridades.

Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, fue asesinado junto a una mujer la tarde del sábado 8 de noviembre.

Una cámara de videovigilancia captó el momento exacto del ataque directo.

El Ministerio Público continúa con las investigaciones del crimen.

A pocos metros de donde quedaron los cuerpos quedó el vehículo de Ramírez en donde el MP encontró armas de fuego con papeles en orden.

(Foto: Marzy Ruiz/Nuestro Diario)
(Foto: Marzy Ruiz/Soy502)
En horas de la madrugada, en la 1a. calle de la zona 1 de Parramos, agentes de la Comisaría 73 en coordinación con fiscales del Ministerio Público realizaron la inspección del vehículo Toyota Land Cruiser, color negro, con placas P-863HQD, propiedad Elías Ramírez.

Angel Mux, vocero de la Policía Nacional civil dijo que "en el interior se localizaron cuatro armas de fuego: Pistola Smith & Wesson calibre .380, Pistola Glock calibre 9 mm, Carabina Taurus calibre .223 y un Fusil IZHMASH calibre .223" afirmó.

