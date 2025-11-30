Conductor de bus turístico muere tras accidentarse en Puerto Barrios, Izabal

-

El bus con placas hondureñas impactó contra un poste, causando que cayera en la parte frontal del transporte.

EN CONTEXTO: Conductor de bus turístico pierde el control y se accidenta en Puerto Barrios

Bomberos Voluntarios acudieron al Caserío Agua caliente, Puerto Barrios Izabal, donde se originó un accidente que involucraba a un bus tipo Pullman.

En él se transportaban turistas con destino hacia Punta de Palma, pero el piloto perdió el control e impactó contra un poste y otras estructuras metálicas que se encontraban en la carretera.

El fuerte impacto causó la muerte del piloto, identificado como Elizandro Zarat Pacheco, de 53 años.

Para extraer su cuerpo, socorristas utilizaron maquinaria especial pues la parte frontal del transporte estaba destruida.

Además, 10 personas fueron trasladas a la emergencia del hospital regional. El resto de los pasajeros también sufrieron una crisis nerviosa por el hecho.

Accidente de bus se originó en el Caserio Agua caliente, Puerto Barrios Izabal, una persona fallecida y diez heridas. Bomberos Voluntarios de la 7a,. compañia atendieron la emergencia. pic.twitter.com/JAnh0cehZi — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 30, 2025

La Dirección General de Transportes (DGT) se pronunció a través de un comunicado, en el cual indican “hemos incrementado y continuamos con puestos de control en las diferentes carreteras, en coordinación con PROVIAL, el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil y las Policías Municipales de Tránsito.”

La Dirección General de Transportes a la población informa ℹ️@CIV_Guatemala @surianobuezo @AGN_noticias @DiariodeCA @RadioTGWTV @PDHgt @CNCguatemala @GuatemalaGob pic.twitter.com/XPekBZutr9 — Dirección General de Transportes - CIV (@DGTguate) November 30, 2025

También informaron que el bus turístico portaba placas hondureñas y realizaron un llamado a los todos los conductores a mantener la prudencia al volante, respetar los límites de velocidad, realizar la revisión mecánica previa de las unidades y cumplir estrictamente con las normas de tránsito, a fin de prevenir hechos viales, añade la DGT.