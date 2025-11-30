Versión Impresa
Conductor de bus turístico pierde el control y se accidenta en Puerto Barrios

  • Por Maria Fernanda Gallo
30 de noviembre de 2025, 08:37
Bus se conducía hacia un destino turístico en&nbsp;Puerto Barrios, Izabal. (Foto: redes sociales)

Un bus se dirigía a un sitio turístico cuando, por razones desconocidas, perdió el control e impactó contra poste.

Durante esta mañana del domingo 30 de noviembre, turistas a bordo de este transporte vivieron un momento de terror, ya que el bus donde se transportaban, perdió en control e impacto en la ruta al Pacífico, ingresando a Puerto Barrios, Izabal.

El bus se salió de la vía y quedó varado en un terreno baldío, a las orillas de la carretera.

Según información preliminar, se reportan varios fallecidos y heridos. 

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)
Según la información, su destino era Punta de Palma, pero por razones aún desconocidas perdió el control y generé este accidente.

Cuerpos de bomberos están en el lugar atendiendo la emergencia.

