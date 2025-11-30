Conductor de bus turístico pierde el control y se accidenta en Puerto Barrios

Un bus se dirigía a un sitio turístico cuando, por razones desconocidas, perdió el control e impactó contra poste.
OTRAS NOTICIAS: Desaparece Claudia Rivas, trabajadora de la Municipalidad de Huité, Zacapa
Durante esta mañana del domingo 30 de noviembre, turistas a bordo de este transporte vivieron un momento de terror, ya que el bus donde se transportaban, perdió en control e impacto en la ruta al Pacífico, ingresando a Puerto Barrios, Izabal.
El bus se salió de la vía y quedó varado en un terreno baldío, a las orillas de la carretera.
Según información preliminar, se reportan varios fallecidos y heridos.
Según la información, su destino era Punta de Palma, pero por razones aún desconocidas perdió el control y generé este accidente.
Cuerpos de bomberos están en el lugar atendiendo la emergencia.